Стало известно, когда в полиции начнут использовать очки с распознаванием лиц

Очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц FindFace Security могут появиться у полицейских в крупных российских городах в 2020 году.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов напомнил, что система распознавания лиц FindFace Security была внедрена в нескольких городах во время проведения ЧМ-2018 и помогла задержать более 180 правонарушителей, передает РИА «Новости».

«Тогда использовались стационарные камеры, подключенные к базам правоохранительных органов. Теперь мы предлагаем новое решение, удобное и мобильное – очки дополненной реальности, которые помогают правоохранителям опознать лиц, находящихся в розыске», – рассказал Чемезов.

Он также уточнил: «Внедрение этой новинки в практику – вопрос ближайшего времени: думаю, уже в следующем году вы сможете увидеть полицейских с необычными гаджетами на улицах крупных городов».

Эти очки подключаются к Единому центру хранения и обработки данных Москвы, интегрированному с базой МВД, что позволяет полицейским при патрулировании «увидеть» разыскиваемых преступников на улице или в толпе.

«Детектирование происходит с помощью встроенной в очки камеры. При этом скорость поиска совпадений при объеме базы в несколько миллиардов фото не превышает одной секунды», – сообщил Чемезов, уточнив, что сейчас очки тестируются департаментом информационных технологий Москвы.