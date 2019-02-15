У московских полицейских появятся очки с распознаванием лиц

Департамент информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы планирует создание для московской полиции очков дополненной реальности с технологией распознавания лиц, пишут российские СМИ со ссылкой на источники, принимающие участие в подготовке проекта, а также собеседников в мэрии.

«ДИТ проводит тестирование применения технологии распознавания лиц с передачей информации на очки дополненной реальности», – сообщили РБК в ответ на запрос в самом департаменте, но уточнили, что «говорить о деталях, а тем более о результатах этого проекта рано».

Источники издания сообщают, что созданием приложения для применения технологии распознавания лиц в очках дополненной реальности, предназначенной для столичной полиции, уже занимается компания Ntechlab. Соответствующее приложение было представлено с очками от японской компании Epson на ОС Android на отраслевом форуме «Технологии безопасности», который проходил с 12 по 14 февраля в Москве.

Отмечается, что продукт будет представлен публично в октябре этого года на выставке «Интерполитех». В компании не стали комментировать возможность сотрудничества с московской мэрией.

Как отметил замначальника ГУ МВД по Москве Александр Половинка, в управлении уголовного розыска ГУ МВД по Москве создан специализированный оперативно-аналитический отдел, который специализируется на работе с городской системой видеонаблюдения. Благодаря работе этого отдела удалось оперативно установить личность и местонахождение похитителя картины «Ай Петри» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Кроме того, отметил Половинка, технология распознавания лиц получила положительную оценку руководства полиции во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц появятся на улицах российской столицы в 2019 году, в настоящее время такие системы установлены только на камерах метрополитена.

Кроме того, компания «Автоматика» (входит в Ростех) сообщала, что разработала систему распознавания лиц для доступа в образовательные учреждения.