Назван срок установки системы распознавания лиц в Москве

Камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц появятся на улицах российской столицы в 2019 году, в настоящее время такие системы установлены лишь на камерах метрополитена, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На своей странице во «ВКонтакте» столичный градоначальник сообщил, что за прошлый к системе видеонаблюдения были подключены 7 тыс. камер. Теперь она насчитывает 167 тыс. камер, установленных во дворах, в подъездах, парках, школах, поликлиниках, на объектах торговли и строительства, а также в холлах органов исполнительной власти и других общественных местах, отметил Собянин.

По его словам, система распознавания лиц с целью поиска преступников уже внедрена в столичном метрополитене, а в 2019 году появится и на уличных камерах. «И это будет круто: преступники будут держаться подальше от Москвы, здесь им уже не спрятаться», – подчеркнул мэр.

Собянин ранее сообщал, что систему распознавания лиц, вычисляющую преступников в розыске, запустят в Москве, для этого в столице полностью заменят видеокамеры на технологии нового поколения.