Собянин анонсировал создание масштабной системы распознавания лиц в Москве

Систему распознавания лиц, вычисляющую преступников в розыске, запустят в Москве в 2019 году, для этого в столице полностью заменят видеокамеры на технологии нового поколения, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Для того, чтобы улучшить безопасность в городе, мы в ближайшее время выйдем на новый уровень информационных технологий в работе наших правоохранительных органов. Уже в этом году мы заменили на более совершенные более 40% камер видеонаблюдения, в следующем году мы завершим эту работу, и создадим впервые систему распознавания лиц, которая будет определять преступников, которые находятся в розыске», – сказал Собянин.

Он назвал это новым уровнем безопасности и технологического оснащения, добавив, что первые эксперименты, проведенные в метрополитене и ряде районов, дали положительные результаты, передает ТАСС.

Глава ГУ МВД по городу Москве Олег Баранов также подчеркнул важную роль системы видеофиксации «Безопасный город», элементы которой установлены в различных частях столицы. «Использование системы «Безопасный город» позволило раскрыть 27 убийств, 77 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, 165 разбоев, более 300 грабежей», – сказал он.

Ранее российская система распознавания лиц предотвратила кражу спонсорского кубка ЧМ и помогла задержать человека в федеральном розыске.