Названо число раскрытых благодаря видеосистеме преступлений в Москве

При помощи системы видеонаблюдения с распознаванием лиц московские стражи порядка с начала года смогли раскрыть более 3 тыс. преступлений, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«На сегодняшний день данная система работает эффективно. С начала 2019 года с помощью системы видеонаблюдения в столице было раскрыто 3249 преступлений», – сказал ТАСС представитель московской полиции.

По его словам, система видеонаблюдения с распознаванием лиц открывает новые перспективы для раскрытия преступлений, розыска и задержания подозреваемых.

«Если раньше на инструктажах сотрудники правоохранительных органов информацию о разыскиваемых лицах получали в виде примет, фотокомпозиционных портретов на бумажных носителях, то сейчас появилась возможность этот процесс автоматизировать», – пояснили в ведомстве.

В октябре глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о планах оборудовать все камеры Москвы системой видеораспознавания лиц.