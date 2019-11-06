Генпрокурор Украины высказался о расследовании дел против Порошенко

Украинский лидер Владимир Зеленский не ставил задачу расследовать дела против своего предшественника Петра Порошенко, заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

«Не было совещаний у президента, где говорили, что есть четыре фамилии или четыре кейса, которые должны расследовать... Нам не ставят задачи, надо «догнать» (бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега) Гладковского, (экс-депутата Верховной рады Сергея) Пашинского или Порошенко», – заявил Рябошапка в интервью «Левому берегу».

По его словам, если будут реальные основания подозревать Порошенко, все об этом узнают. Он добавил, что правоохранители «работают».

Напомним, во время предвыборных дебатов в апреле Зеленский сказал Порошенко: «Я не ваш оппонент – я ваш приговор». Тогда он добавил, что Порошенко возможно придется встретиться с прокурором.

Ранее директор госбюро расследований Украины Роман Труба заявил, что Порошенко является свидетелем в 12 уголовных делах.

Госбюро также подтверждало, что дел против Порошенко не меньше 11, однако сам бывший президент утверждает, что не заведено ни одного дела.

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