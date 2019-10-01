На Украине прояснили статус Порошенко в 12 уголовных делах

Директор госбюро расследований Украины Роман Труба заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко является свидетелем в 12 уголовных делах.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Госбюро ранее подтвердило, что дел против Порошенко не меньше 11, однако сам бывший президент утверждает, что не заведено ни одного дела. Также СМИ отмечали, что допрос экс-президента с помощью полиграфа планируется провести во вторник, 1 октября.