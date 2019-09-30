Названа дата допроса Порошенко на полиграфе

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз сообщил, что допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко с помощью полиграфа назначен на 1 октября.

«Да, действительно, такое исследование (психофизиологическое с применением полиграфа – прим. ВЗГЛЯД) назначено на завтра, 1 октября. Но больше, кроме той информации, что оно назначено, сказать не можем», – сообщили в пресс-службе института, отметив, что пока не известно, придет ли Порошенко на допрос, передает агентство УНИАН.

Там также напомнили, что все детали допроса могут быть разглашены только с разрешения следственных органов.

В августе сообщалось, что Печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос Петра Порошенко при помощи полиграфа.

Ранее Госбюро подтвердило, что дел против Порошенко не меньше 11, однако сам бывший президент утверждает, что не заведено ни одного дела.