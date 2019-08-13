Суд разрешил проверить Порошенко на детекторе лжи

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сможет допросить экс-президента Петра Порошенко при помощи полиграфа, разрешение на это дал Печерский районный суд Киева.

«Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии», – отметили в пресс-службе ГБР, передает «Украинская правда».

Разрешение на допрос было выдано в связи с вероятным уклонением от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала «Прямой».

12 августа Порошенко приходил на допрос в ГБР по делу о покупке телеканала «Прямой».