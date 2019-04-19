Зеленский пригрозил Порошенко прокурором

В ходе дебатов в НСК «Олимпийский» в Киеве кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что его оппоненту Петру Порошенко возможно, придется встретиться с прокурором.

«Когда вы мне говорите – «дай мне ответ» – я не у прокурора. Я ничего не сделал, чтобы там оказаться. А вам, возможно, и придется с ним встретиться», – сказал Зеленский в ответ на вопрос действующего президента.

Также Зеленский заявил, что он не является оппонентом для Порошенко. «Я не ваш оппонент, я ваш приговор», – сказал он.

Также кандидат вспомнил несколько предвыборных эпизодов во время поездок Порошенко по Украине.

«Почему вы схватили девушку за нос и сорвали шапку? Я не утверждаю, но правда ли то, что конфеты Рошен есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР?», – задал он вопросы Порошенко.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина выбрала свой путь в Европу и «заплатила за это большую цену жизнями на Майдане».

Дебаты Зеленского и Порошенко проходят в прямом эфире 19 апреля. Трансляцию ведут в том числе российские телеканалы. Оба кандидата выступают на индивидуальных сценах, их сторонники также разделены.

Модерируют дискуссию глава информационной службы телеканала ICTV Елена Фроляк и журналист Андрей Куликов.

По данным украинских СМИ, кандидаты в президенты выступят с пятиминутными речами, а также ответят на вопросы модераторов и друг друга. У каждого из них будет по минуте, чтобы задать вопрос и по 5 минут, чтобы на него ответить.

По этим же сведениям, на мероприятие запрещено проносить фотоаппараты, камеры, огнеопасные средства, оружие, алкоголь, воду и другие напитки.

Напомним, второй тур выборов назначен на 21 апреля. В субботу, 20 апреля, будет «день тишины». Согласно ч.2 ст.57 закона «О выборах президента Украины», предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.