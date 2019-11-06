Российские военные провели учения по обороне 201-й базы в Таджикистане

Подразделения антитеррора 201-й российской военной базы в Таджикистане отработали оборону военного городка Душанбинского гарнизона в рамках учений, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

По сценарию учений группы условных незаконных вооруженных формирований попытались проникнуть в воинскую часть, а также захватить КПП и госпиталь.

«Подразделения противодействия антитеррору были подняты по тревоге и оперативно прибыли к месту выполнения задач», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там добавили, что учения прошли 6 ноября, в ходе отработки практических действий были проверены личный состав, оружие, экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования, а также средства разведки, связи и наблюдения.

«Все подразделения, находящиеся на боевом дежурстве, справились с выполнением всех требований и нормативов, предъявляемых к подразделениям антитеррора», – рассказали в пресс-службе.

Напомним, ранее в среду стало известно, что погранзастава на таджикско-узбекской границе подверглась вооруженному нападению. Об этом сообщили в пограничных войсках Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

По данным силовиков, на погранзаставу напали 20 боевиков: 15 из них были уничтожены, а пятеро задержаны. При этом со стороны Таджикистана погибли двое силовиков – солдат пограничных войск и сотрудник МВД.

Позже госкомитет нацбезопасности Таджикистана сообщил, что нападавшие были боевиками ИГИЛ*, которые планировали теракты на территории республики.

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