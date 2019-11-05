Иран объявил о начале обогащения урана до 5%

Со среды Иран начнет обогащение урана до 5% на объекте в Фордо, заявил глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи.

«Начиная с завтрашнего дня на объекте в Фордо мы будем обогащать уран до 5%», – передает его слова ТАСС.

В понедельник сообщалось, что Иран запустил 30 новых центрифуг с целью обогащения урана. Позже Тегеран анонсировал использование центрифуг в Фордо.

После того, как США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана экономические санкции, Тегеран отказался от ряда своих обязательств по СВПД. В начале сентября Иран заявил о решении скапливать отработанный уран и способности довести обогащение урана до 20% – уровня, с которого он считается оружейным.