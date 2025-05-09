Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
Салют в честь Дня Победы начался в Москве
В Москве начался салют в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщают информационные агентства.
Салют начался в 22.00 мск, передает РИА «Новости».
Артиллерийские залпы произвел отдельный Гвардейский салютный дивизион Московского военного округа имени маршала артиллерии Михалкина.
Военнослужащие «произвели десятки праздничных артиллерийских залпов с 16 исторических площадок Москвы», сообщило Минобороны.
Во время церемонии гвардейцы-артиллеристы на протяжении десяти минут непрерывно производили залпы из 76-миллиметровых пушек ЗиС-3.
Для запуска фейерверков использовались 72 специальные пусковые установки СПУ 2А85 калибром от 105 до 310 мм. Вечернее небо столицы украсили более 10 тыс. фейерверков различных типов и цветов, в том числе редкие патриотические композиции. Зрители могли наблюдать в небе «хореографию» фейерверков «Солнце», «Ассоль», «Облако», «Вега», «Сага», «Мальва», «Арина», «Хризантема», «Данко», «Олимпия», «Алиса», «Коррида», «Матрешка» и многие другие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов подписал указ о салютах в День Победы. В 2025 году праздничные салюты озарят не только Москву, но и города-герои, а также населенные пункты с расположением штабов военных округов.
На Красной площади прошел парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.