Салют в честь Дня Победы начался в Москве

Салют начался в 22.00 мск, передает РИА «Новости».

Артиллерийские залпы произвел отдельный Гвардейский салютный дивизион Московского военного округа имени маршала артиллерии Михалкина.

Военнослужащие «произвели десятки праздничных артиллерийских залпов с 16 исторических площадок Москвы», сообщило Минобороны.

Во время церемонии гвардейцы-артиллеристы на протяжении десяти минут непрерывно производили залпы из 76-миллиметровых пушек ЗиС-3.

Для запуска фейерверков использовались 72 специальные пусковые установки СПУ 2А85 калибром от 105 до 310 мм. Вечернее небо столицы украсили более 10 тыс. фейерверков различных типов и цветов, в том числе редкие патриотические композиции. Зрители могли наблюдать в небе «хореографию» фейерверков «Солнце», «Ассоль», «Облако», «Вега», «Сага», «Мальва», «Арина», «Хризантема», «Данко», «Олимпия», «Алиса», «Коррида», «Матрешка» и многие другие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов подписал указ о салютах в День Победы. В 2025 году праздничные салюты озарят не только Москву, но и города-герои, а также населенные пункты с расположением штабов военных округов.

На Красной площади прошел парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.