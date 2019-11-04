Тегеран запустил 30 новых центрифуг для обогащения урана

Иран запустил 30 новых центрифуг с целью обогащения урана и значительно увеличил производство низкообогащенного урана на своих предприятиях, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

По его словам, Тегеран «приступил к запуску 30 новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана». Кроме того, по словам Салехи, производство низкообогащенного урана за последние два месяца возросло в стране в 10 раз, передает ТАСС.

«Мы не собирались предпринимать такие шаги, но ошибочная политика Вашингтона вынудила нас сделать это», – добавил Салехи.

Проблема иранского ядерного досье обострилась в мае 2018 года после решения США об одностороннем выходе из СВПД под предлогом, что Иран якобы пытается заполучить ядерное оружие. США ввели против Ирана экономические санкции, а Тегеран отказался от ряда обязательств по сделке. В начале сентября Иран заявил о решении скапливать отработанный уран и способности довести обогащение урана до 20% – уровня, с которого он считается оружейным.

Россия призывала Иран придерживаться договоренностей Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.