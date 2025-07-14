В Кузбассе раскрыли убийство криминального авторитета спустя шесть лет

Tекст: Алексей Дегтярев

Расследование обстоятельств заказного убийства криминального авторитета в Новокузнецке возобновили благодаря изучению материалов дела и современным методам экспертизы, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.

Следователи и криминалисты регионального управления при повторном анализе вещественных доказательств установили ДНК-профиль предполагаемого преступника, жителя Краснодарского края.

Исполнитель убийства задержан по месту проживания и доставлен в Кемерово. На допросе фигурант рассказал о деталях преступления и лицах, причастных к его организации. В июле 2018 года один из организаторов предложил своему знакомому совершить убийство за 1,5 млн рублей.

Заказчик передал подельнику пистолет и аванс, затем тот нанял исполнителя, пообещав ему 750 тыс. рублей.

В ночь на 27 июля 2018 года киллер убил потерпевшего несколькими выстрелами в спину в кафе на проспекте Металлургов, после чего сообщил о выполнении заказа и скрылся. Все участники преступления задержаны, им предъявлено обвинение. Все они находятся под стражей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре в Приморском крае соучредителя стоматологической сети Армена Бабакохяна осудили на 20 лет за убийства двух бизнесменов в 2000-х годах.