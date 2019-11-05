Иран анонсировал использование центрифуг на объекте в Фордо

Иран со среды, 6 ноября, начнет использовать центрифуги по обогащению урана на объекте в Фордо, сообщил президент Ирана Хасан Роухани.

«Это будет касаться Фордо. В Фордо, насколько вы знаете, у нас есть, согласно Совместному всеобъемлющему плану действий, 1 044 центрифуги. С завтрашнего дня начнется процесс ввода газа в Фордо», – сказал Роухани, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз отказывается от выполнения обязательств в ядерной сделке. При этом Роухани отметил, что эта деятельность по-прежнему будет проходить под контролем МАГАТЭ, а все предпринятые меры являются обратимыми, как только стороны сделки выполнят свои обязательства по ней.

Президент Ирана добавил, что Тегеран не может мириться с тем, что ядерная сделка носит односторонний характер, при котором Иран бы полностью выполнял свои обязательства, а другие страны это не делали. «Однако мы продолжаем переговоры», – сказал Роухани.

«Если мы найдем подходящее решение, а санкции будут сняты, и мы сможем спокойно продавать нефть и спокойно пользоваться денежными средствами наших банков, если они полностью снимут санкции с металлов, то мы также в полной мере вернемся к прежним условиям», – заявил президент Ирана.

Ранее сообщалось, что Иран запустил 30 новых центрифуг с целью обогащения урана и значительно увеличил производство низкообогащенного урана на своих предприятиях.

Проблема иранского ядерного досье обострилась в мае 2018 года после решения США об одностороннем выходе из СВПД под предлогом, что Иран якобы пытается заполучить ядерное оружие. США ввели против Ирана экономические санкции, а Тегеран отказался от ряда обязательств по сделке. В начале сентября Иран заявил о решении скапливать отработанный уран и способности довести обогащение урана до 20% – уровня, с которого он считается оружейным.

Россия призывала Иран придерживаться договоренностей Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.