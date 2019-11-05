Песков отказался отвечать на вопрос о деле израильтянки Иссахар

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о рассмотрении дела израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к семи с половиной годам колонии общего режима за контрабанду 9,6 грамма гашиша.

«Я не даю никакой информации на этот счет», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможном помиловании Иссахар и обмене ее на россиянина Алексея Буркова, передает ТАСС.

На прошлой неделе Верховный суд Израиля наложил временный запрет на экстрадицию гражданина России Алексея Буркова в Соединенные Штаты после того, как семья осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар подала в Высший суд справедливости петицию против экстрадиции с расчетом на ее обмен на россиянина.

Бурков, который с 2015 года содержится в израильской тюрьме по запросу США, заявил в зале Высшего суда справедливости Израиля в Иерусалиме, что рассчитывает вернуться на Родину.