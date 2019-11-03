Арестованный в Израиле по запросу США Бурков заявил о намерении вернуться в Россию

Россиянин Алексей Бурков, который с 2015 года содержится в израильской тюрьме по запросу США, заявил в зале Высшего суда справедливости Израиля в Иерусалиме, что рассчитывает вернуться на Родину.

«Вернуться в Россию», – передает ТАСС ответ Буркова на соответствующий вопрос.

Бурков также выразил желание, чтобы материалы его дела обнародовали.

Кроме того, он назвал «агрессивным» решение министра юстиции Израиля Амира Оханы о его экстрадиции в США.

В пятницу стало известно, что Верховный суд Израиля наложил временный запрет на экстрадицию гражданина России Алексея Буркова в Соединенные Штаты после того, как семья осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар подала в Высший суд справедливости петицию против экстрадиции с расчетом на ее обмен на россиянина.

В среду Амир Охана подписал ордер на экстрадицию Буркова в США. Вашингтон обвинил его во взломе американских платежных терминалов.

При этом в октябре премьер Израиля Биньямин Нетаньяху официально просил президента Владимира Путина помиловать Иссахар, приговоренную в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду гашиша.