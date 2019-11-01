Израиль приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Верховный суд Израиля наложил временный запрет на экстрадицию гражданина России Алексея Буркова в Соединенные Штаты, пишет газета Jerusalem Post.

Запрет наложен после того, как семья осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар, которая рассчитывает на ее обмен на Буркова, подала в Высший суд справедливости петицию против экстрадиции, передает РИА «Новости».

В среду министр юстиции Израиля Амир Охана подписал ордер на экстрадицию гражданина России Алексея Буркова в США, которого Вашингтон обвинил во взломе американских платежных терминалов.

В середине октября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху официально попросил президента Владимира Путина помиловать Иссахар, приговоренную в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша. В Кремле заявили, что Путин рассмотрит обращение.

Петербуржец Алексей Бурков подозревается Вашингтоном во взломе американских платежных терминалов. Россиянина задержали в израильском аэропорту 13 декабря 2015 года по запросу США.