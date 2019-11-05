Зеленского уличили в непрофессионализме

Украинский лидер Владимир Зеленский не является хозяином в президентском офисе, заявила бывший народный депутат Украины Анна Герман.

По ее словам, «неизвестно, кто является хозяином» офиса президента, но это «точно не Зеленский», передает телеканал «112 Украина».

Герман отметила, что Зеленский совсем не управляет страной из-за своего непрофессионализма и администрации. В частности, она отметила подготовку визитов Зеленского на территории страны.

По мнению Герман, спасти власть можно с приходом Юлии Тимошенко. Это станет возможным, если она займет место премьер-министра, добавила политик.

Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский болезненно воспринимает негатив в свой адрес, он устал.

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