В офисе Зеленского рассказали о его состоянии

Украинский лидер Владимир Зеленский болезненно воспринимает негатив в свой адрес, он устал, заявил глава офиса президента Андрей Богдан.

«Он (Зеленский) устал. <...> Усталость от негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации – он это очень болезненно воспринимает», – отметил Богдан в интервью «Украинской правде».

Богдан посоветовал Зеленскому меньше читать соцсети. По его словам, президент Украины «действительно измучен».

«Я иногда ему говорю: «Перестань читать Facebook, перестань читать интернет, это искаженная информация. Общество не так осознает те или иные наши действия», – рассказал Богдан.

По его словам, Зеленский использует свою известность для того, чтобы исправить имидж Украины в мире.

«Он очень сильно старается, все время куда-то ездит, у него много международных встреч уровня, Порошенко и не снилось. Он очень популярный уже в мире человек», – доварил он.

Богдан подчеркнул, что такую заинтересованность нужно использовать на благо государства: «привлекать инвесторов, приглашать людей, приглашать политиков, объяснять, что у нас происходит, поправлять имидж государства».

Такие темпы, признал Богдан, забирают «очень много сил и энергии» у Зеленского.

Напомним, в октябре Зеленский провел «пресс-марафон», который продлился 14 часов, он ответил на более чем 500 вопросов. Тем самым украинский лидер поставил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.