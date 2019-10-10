Зеленский установил мировой рекорд

Украинский президент Владимир Зеленский поставил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции, сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель.

Мендель пригласила представителя национального реестра рекордов, который вручил Зеленскому соответствующий сертификат, передает ТАСС.

Представитель реестра сообщил, что непрерывное общение Зеленского с журналистами длилось свыше восьми часов.

В ходе пресс-конференции Зеленский сообщил, что у Киева есть «план Б» по урегулированию в Донбассе, детали которого он не стал раскрывать Украинский лидер также заявил, что Украина может потерять минский формат урегулирования, если не примет закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штаймайера» до Нового года.