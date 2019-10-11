«Пресс-марафон» Зеленского продлился 14 часов

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что за 14 часов «пресс-марафона» ответил на более чем 500 вопросов.

«Марафон так марафон», – заявил он в Facebook.

По его словам, прошло «14 часов общения с прессой», участвовало 300 сотрудников СМИ.

«Говорят, что более 500 вопросов», – заявил Зеленский, добавив, что вопросы касались «главного», он «ответил на все».

Зеленский высказал предположение, что не всем его ответы придутся по нраву, но отвечал он «откровенно и искренне».

Президент Украины признался, что «устал».

Напомним, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что действующий президент Украины поставил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД