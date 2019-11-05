Адвокат Трампа напугал Авакова расследованием против сына Байдена

Бывший посол США на Украине Мари Йованович сообщила о том, что деятельность Рудольфа Джулиани, адвоката президента США, вызвала беспокойство у главы МВД Украины Арсена Авакова.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США с купюрами опубликовал показания Йованович, передает ТАСС.

Йованович заявила, что Аваков рассказывал о телефонном разговоре с Джулиани, который состоялся «либо в конце января, либо в начале февраля». При этом украинский министр признался, что «не хотел встречаться» с Джулиани.

По мнению Авакова, проведение на Украине расследования в отношении Хантера Байдена окажется «очень опасным» – Киев привык пользоваться поддержкой и Республиканской, и Демократической партий США и не хочет втягиваться в их противостояние.

Йованович считает, что ее увольнения добивались Джулиани, его партнеры Лев Парнас и Игорь Фруман, а также бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

При этом она ссылается на предупреждение «украинского должностного лица высокого ранга» о том, что указанные персоны «были заинтересованы в том, чтобы пост занимал другой посол». Йованович предположила, что это вызвано их бизнес-планами.

Напомним, демократы в конгрессе США опубликовали расшифровки показаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Первыми оказались обнародованы беседы с Йованович и бывшим советником госсекретаря Майклом Маккинли.

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