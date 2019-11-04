Демократы опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали расшифровки показаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Первыми оказались обнародованы беседы с экс-послом США на Украине Мэри Йованович и бывшим советником госсекретаря Майклом Маккинли.

«Показания показывают, что внешняя политика США была отравлена неподобающим неофициальным каналом, целью которого было продвижение личных и политических интересов президента», – сказано в заявлении руководителей трех комитетов, которые ведут расследование, передает РИА «Новости».

Глава комитета по разведке Адам Шифф отметил, что во вторник также будут опубликованы показания бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и бывшего посла США в ЕС Гордона Сондерленда.

Ранее Дональд Трамп заявил, что граждане США проголосуют за него на президентских выборах 2020 года, так как американцы не поддерживают импичмент.

Напомним, противники Трампа обвинили главу Белого дома в «неукротимой ненависти» к Украине. В конце октября Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию о начале публичного обсуждения возможности импичмента американского президента под предлогом его давления на украинского лидера Владимира Зеленского.

Сам Трамп принятие резолюции назвал «величайшей охотой на ведьм за всю американскую историю».

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