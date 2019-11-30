В Арктике впервые испытали ракету «Кинжал»

Истребитель МиГ-31К впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в российской Арктике по полигону Пембой, который расположен к северо-востоку от Воркуты.

«Испытания прошли в середине ноября. Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома Оленегорск» – сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, передает ТАСС.

Факт проведения испытаний «Кинжала» подтвердил еще один источник, он уточнил, что «скорость ракеты достигла 10 Махов».

Отмечается, что испытания прошли еще в середине ноября, но сообщили об этом только в субботу.

Ранее на этой неделе посол МИД по вопросам международного сотрудничества в Арктике заявил, что военная активность НАТО в данном регионе усиливает военно-политическую напряженность.

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