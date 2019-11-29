В МИД заявили о росте напряженности из-за военной активности НАТО в Арктике

Военная активность НАТО в Арктике, в которую альянс втягивает внерегиональные страны, усиливает военно-политическую напряженность, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.

Корчунов заявил, что «все более заметной тенденцией» стала «интернационализация военной активности в Арктике», которая вызывает «военно-политическую напряженность», усугубляемую «усугубляющаяся участившимися действиями в регионе сил НАТО», передает РИА «Новости».

Дипломат добавил, что «в эту сомнительную деятельность затягиваются внерегиональные и не присоединившиеся к военным союзам государства».

В качестве примеров он привел военную арктическую стратегию минобороны Великобритании 2018 года и доклад министерства вооруженных сил Франции 2019 года, в котором обосновывается целесообразность французского военного присутствия в Арктике.

Корчунов указал также, что после выхода США из ДРСМД возникает реальная перспектива размещения американских ракет средней и меньшей дальности в северных широтах.

Москва, в свою очередь, предлагает наладить контакты военных экспертов стран Арктики в качестве первого шага к восстановлению полноформатного военно-политического диалога в регионе, «отмечая необходимость укрепления доверия и взаимопонимания, предотвращения любых видов эскалации».

«Эффективным механизмом поддержания региональной стабильности были ежегодные встречи начальников генеральных штабов вооруженных сил государств-членов Арктического совета», – сказал Корчунов.

В связи с эти российская сторона предлагает «наладить контакты на уровне военных экспертов арктических государств, которые могли бы обсудить все аспекты, связанные с рисками, вызовами и угрозами военной или так называемой «жесткой» безопасности».

Ранее в США сообщили о лидерстве России в гонке вооружений в Арктике.

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