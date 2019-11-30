Из-за беспорядков Гонконг потерял почти половину туристов

Число туристов, посетивших Гонконг в третьем квартале 2019 года, стало самым низким за 16 лет из-за продолжающихся с лета беспорядков, следует из данных гонконгского совета по туризму.

Число туристов в Гонконге сократилось на 43,7% в годовом исчислении до 3,31 млн человек, передает издание The Global Times.

Число туристов с материковой части Китая, на долю которых приходится около 76% от общего количества приезжих, сократилось на 45,9% в годовом исчислении.

Показатели по туристам из США и Японии упали на 38,2% а и 44,9% соответственно.

Отмечается, что спад начался в июле из-за социальных волнений в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал так называемый закон о демократии и правах человека в Гонконге, который предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушение прав человека в регионе.

В свою очередь МИД Китая выступил с заявлением, в котором говорилось, что Пекин выступает решительно против подписания Трампом этого документа. Там также заявили, что Вашингтон открыто поддерживает преступников в Гонконге и вмешивается во внутренние дела КНР.