В Apple объяснили признание Крыма российским

Корпорация Apple прокомментировала ситуацию с обозначением Крыма российским в сервисе «Погода». Пресс-секретарь компании Труди Мюллер заявила Reuters, что изменения внесены для российских пользователей и не распространяются на карты за пределами России.

По ее словам, соответствующие изменения произошли в связи с принятым в России законодательством. «Мы рассматриваем международное право, так же как и соответствующее законодательство США и других стран, прежде чем принять решение относительно указаний на наших картах, и вносим изменения по требованию закона», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Мы проводим углубленный анализ того, как мы обрабатываем спорные границы в наших сервисах, и в результате можем внести изменения в будущем», – добавила она.

Напомним, Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении «Погода». Крым и Севастополь обозначены территорией России.

Решение корпорации признать российский статус Крыма вызвал негодование украинских политиков. Так, глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал Apple не заниматься глобальной политикой, а экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин призвал отказаться от использования продукции Apple.

Украина пожаловалась на Apple в Госдепартамент США и направила запросы самой компании.

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