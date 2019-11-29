Газпром отказал Украине в возможности влиять на закачку «Северного потока – 2»

Объем поставляемого газа по «Северному потоку – 2» не будет зависеть от договоренностей с Украиной, заявили в Газпроме.

Объем прокачки определят от спроса на российский газ, пояснили в компании, передает РИА «Новости».

Напомним, 30 октября власти Дании разрешили строительство «Северного потока – 2» в своих водах, после чего 13 ноября в Германии приняли законопроект о возможности вывода «Северного потока – 2» из-под ограничений Газовой директивы ЕС.

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщал, что для Украины «крайне высок» риск остаться с 1 января 2020 года без транзита российского газа, так как до 13 декабря новый контракт подписать не смогут.

В Нафтогазе заявляли, что даже если Россия и Украина не заключат соглашение о транзите газа до конца года, то Киев не станет перекрывать поток российского газа.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Нафтогаз рано радуется решению шведского суда по апелляции Газпрома, которое может серьезно усложнить газовые переговоры.

До этого суд шведского округа Свеа отказался удовлетворить апелляцию Газпрома на решение арбитражного суда в споре с Нафтогазом.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам Газпрома и Нафтогаза в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов. Газпром обжаловал решения в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения.

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