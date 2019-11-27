Шведский суд не удовлетворил апелляцию Газпрома в споре с Нафтогазом

Суд шведского округа Свеа отказался удовлетворить апелляцию Газпрома на решение арбитражного суда в споре с Нафтогазом.

«Сегодняшнее решение означает, что суд отказал в требовании Газпрома и решение арбитражного суда не может быть отменено. Кроме этого, суд не выявил процедурных нарушений», – говорится в сообщении суда, передает РИА «Новости».

Решение не может быть обжаловано.

Напомним, в июне Россия предложила Украине мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с Газпромом.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам Газпрома и Нафтогаза в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов. Газпром обжаловал решение. Газпром обжаловал решения в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения.

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