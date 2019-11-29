Строители сербского участка «Турецкого потока» установили два рекорда

Сербский участок газопровода «Турецкий поток» поставил европейский рекорд по скорости и сложности при прохождении под Дунаем.

Так, строители газопровода прошли отрезок от границы с Болгарией до границы с Венгрией в кратчайшие сроки, установив рекорд по скорости строительства.

«При прокладке мы достигли высочайших темпов – более 500 стыков среднесуточно, это составляет более 6 км сварки газопровода. Благодаря слаженной и одновременной работе всей технологической цепочки мы вышли на темп до 6 км газопровода в день. Это своеобразный рекорд, за полгода было проложено 400 км», – заявил начальник производственно-технического управления компании IDC Евгений Ульрих.

Он также сообщил, что подводный переход под рекой Дунай в Сербии в рамках строительства интерконнектора граница Болгарии – граница Венгрии побил европейский рекорд по протяженности, передает ТАСС.

«В ходе работ строители столкнулись с рядом трудностей из-за сложных геологических условий под Дунаем, где встречались угольные слои. Несмотря на это, проход был выполнен за 32 дня. Реализованный в рамках строительства магистрального газопровода граница Болгарии – граница Венгрии подводный переход методом Direct Pipe под рекой Дунай в Республике Сербия длиной 1402 метра стал третьим по протяженности в мире (первый – Новая Зеландия, второй – США), и первым в Европе. Таким образом, в Сербии был установлен европейский рекорд при строительстве методом Direct Pipe через водные преграды», – сообщил Ульрих.

19 ноября Газпром сообщил о заполнении обеих ниток газопровода «Турецкий поток» газом.

Ожидается, что «Турецкий поток» официально введут в эксплуатацию до конца года. Его открытие может стать поводом для визита президента Турции в Россию, сообщали в Кремле, отмечая, что работы по сухопутной части газопровода должны закончиться в январе 2020 года.