Кремль назвал возможный повод для новой встречи Путина и Эрдогана

Поводом для новой встречи лидеров России и Турции Владимира Путина и Таийпа Эрдогана может стать запуск в январе «Турецкого потока», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «хорошим поводом для контактов будет церемония, которая ознаменует завершение всех работ по «Турецкому потоку», имеется в виду, сухопутная часть», что должно произойти в январе 2020 года, передает РИА «Новости».

«Но вы знаете, что между Путиным и Эрдоганом достаточно быстро согласовываются контакты телефонные, поэтому в данном случае это может быть в любой момент», – добавил он.

На уточняющий вопрос о том, могут ли лидеры России и Турции встретиться и до января, представитель Кремля отметил: «Если они сочтут необходимым».

Ранее Эрдоган заявил о намерении провести телефонные переговоры Путиным после двухдневного визита в Соединенные Штаты.

Напомним, на минувшей неделе президенты России и Турции провели переговоры по телефону и обсудили ситуацию в Сирии.

22 октября Путин и Эрдоган в ходе переговоров в Сочи договорились о «судьбоносных решениях» по урегулированию ситуации на севере Сирии.

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что меморандум России и Турции реализуется не без труда, но другого способа сохранить суверенитет Сирии нет.