Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели переговоры по телефону и обсудили ситуацию в Сирии, сообщили в администрации турецкого лидера.

«В ходе переговоров обсуждались события, связанные с Сирией, лидеры также подтвердили приверженность сочинскому меморандуму, который [был подписан] 22 октября», – приводит ТАСС заявление администрации .

Согласно меморандуму, Турция дала гарантии территориальной целостности Сирии, а Россия обязалась отвести от границы подразделения курдских ополченцев, ведших бои с турецкой армией.

Ранее Эрдоган заявил, что трансграничная операция «Источник мира» в Сирии может быть продолжена.

Напомним, 22 октября Путин и Эрдоган в ходе переговоров в Сочи договорились о «судьбоносных решениях» по урегулированию ситуации на севере Сирии.

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что меморандум России и Турции реализуется не без труда, но другого способа сохранить суверенитет Сирии нет.

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