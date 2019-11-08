Эрдоган не исключил продолжения операции «Источник мира» в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что трансграничная операция «Источник мира» в Сирии может быть продолжена.

«Несомненно. Мы не оставим это дело до тех пор, пока последний террорист не покинет регион. Мы не покинем (Сирию) до тех пор, пока другие страны отсюда не уйдут. Мы поддерживаем территориальную целостность и единство Сирии», – заявил Эрдоган, комментируя возможность продолжения военной операции.

При этом, по словам Эрдогана, Анкара «не желает разделения» Сирии, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут в субботу, 9 ноября, телефонный разговор.

7 ноября Эрдоган заявлял о намерении обсудить с российским лидером ситуацию в Сирии.