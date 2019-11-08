Путин запланировал разговор с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут в субботу, 9 ноября, телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее о предстоящих переговорах сообщил сам Эрдоган.

«Да», – ответил представитель Кремля на вопрос, запланирован ли соответствующий телефонный разговор, передает ТАСС.

7 ноября Эрдоган заявлял о намерении обсудить с российским лидером ситуацию в Сирии. По словам президента Турции, Анкара будет до самого конца выполнять свою часть обязательств в рамках достигнутых договоренностей. «Мы не отступаем от меморандума», – добавил он.

В тот же день помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что лидеры в ближайшее время могут провести телефонный разговор по запросу турецкой стороны.

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