В Кремле подтвердили подготовку разговора Путина и Эрдогана

Кремль ведет подготовку телефонного разговора президента России Владимира Путина с лидером Турции Тайпом Эрдоганом, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Турецкая сторона запросила возможность переговорить по телефону. Мы сейчас согласуем время и ответим», – заявил он, передает ТАСС.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в графике Путина пока нет встречи с Эрдоганом, а телефонные переговоры могут быть согласованы в любой момент, передает РИА «Новости».

Ранее Эрдоган заявил, что собирается обсудить исполнение российско-турецкого меморандума по Сирии с Путиным.

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