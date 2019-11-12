Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Путиным после визита в США

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным после двухдневного визита в Соединенные Штаты.

«Ни Россия, ни США не смогли очистить от террористических организаций (северо-восток Сирии) в отведенное время. Мы обсудим эту тему с (президентом США Дональдом) Трампом, а после этого, вернувшись, проведем с Путиным телефонные переговоры», – сказал Эрдоган в аэропорту Анкары перед вылетом в Соединенные Штаты.

Эрдоган также заявил, что Вашингтона не смог «полностью выполнить достигнутые договоренности по созданию зоны безопасности» в Сирии, передает ТАСС.

На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели переговоры по телефону и обсудили ситуацию в Сирии.

22 октября Путин и Эрдоган в ходе переговоров в Сочи договорились о «судьбоносных решениях» по урегулированию ситуации на севере Сирии. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что меморандум России и Турции реализуется не без труда, но другого способа сохранить суверенитет Сирии нет.

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