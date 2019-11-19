Обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом

Газпром сообщил о заполнении обеих ниток газопровода «Турецкий поток» газом.

«На завершающем этапе находятся пуско-наладочные мероприятия перед вводом в эксплуатацию газопровода Турецкий поток», который в соответствии с графиком должен состояться до конца 2019 года. В настоящее время заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции», – передает РИА «Новости» сообщение Газпрома.

Отмечается, что компрессорная станция «Русская» и участок берегового примыкания в России уже готовы к запуску газопровода в эксплуатацию.

«Одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции», – сообщили в Газпроме.

Напомним, ожидается, что «Турецкий поток» официально введут в эксплуатацию до конца года.

Его открытие может стать поводом для визита президента Турции в Россию, сообщали в Кремле, отмечая, что работы по сухопутной части газопровода должны закончиться в январе 2020 года.