На нескольких участках трассы М-11 ввели ночные тарифы

Ночные тарифы вводятся на 7 и 8 участках трассы М-11 на территории Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и в Санкт-Петербурге, сообщил «Автодор».

«С 27 ноября при проезде по маршрутам внутри 7-8 этапов М-11 от Мясного Бора до Санкт-Петербурга (маршруты с 543 по 646-ой, с 543 – по 668-ой, с 543 по 684-й, с 646 по 668-ой, с 646 по 684-й и с 668 по 684-й километры) действует дифференцированный по времени суток тариф. Дневной тариф на участках от 208 до 684 километра действует с 06:00:00 до 23:59:59, а ночной – с 00:00:00 до 05:59:59», – говорится в сообщении на сайте госкомпании.

«Например, проезд от км 646 до км 684 для легкового автомобиля с транспондером днем стоит 96 рублей, ночью – 40 рублей. Соответственно, без транспондера – 120 и 50 рублей», – пояснил «Автодор». С полным списком тарифов можно ознакомиться на сайте компании.

Трасса М-11 Москва – Санкт-Петербург была открыта 27 ноября. Президент России Владимир Путин отмечал, что трасса М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом повысит инвестпривлекательность и конкурентоспособность регионов. Президент дал ей название «Нева».

Министр транспорта Евгений Дитрих рассказал, сколько будет стоить проезд по новой трассе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД