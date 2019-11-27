Путин дал название новой автотрассе Москва – Петербург

Трасса М-11 «Москва – Санкт-Петербург» будет называться «Нева», заявил президент Владимир Путин, огласив результат общественного голосования.

Рассказывая президенту о новой трассе, министр транспорта Евгений Дитрих заметил, что все такие дороги имеют названия, и напомнил, что для выбора имени М-11 было объявлено голосование, передает РИА «Новости».

«Насколько я понимаю, там три основных – «Валдай», «Две столицы» и «Нева». Больше всего набрал «Нева». Так и назовем», – сказал Путин.

Он заметил, что это уникальная трасса, таких проектов в истории дорожного строительства России еще не было.

«У нас в стране еще, в истории страны, в истории дорожного строительств такого уровня проекта до сих пор не было. Есть чем гордиться», – сказал президент, поздравив тех, кто вложил в проект «свой труд и сердце». Путин выразил уверенность, что запуск автодороги поспособствует развитию регионов.

После церемония открытия глава государства провел совещание. Путин поинтересовался у министра транспорта, не будут ли образовываться пробки при въезде в Москву с новой трассы.

«Нет, пробок не будет», – заверил Дитрих.

Ранее в среду президент России открыл скоростную платную трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург, которая является дублером федеральной автодороги М-10 «Россия».

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