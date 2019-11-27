Президент России Владимир Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург, которая является дублером федеральной автодороги М-10 «Россия».

Трасса М-11 проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Протяженность – 669 километров. Стоимость проезда по М-11 около 2 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

На М-11 16 пунктов взимания платы, шесть сервисных зон, около 15 контейнерных заправок.

Ранее сообщалось, что Путин примет участие в открытии трассы.

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