Путин откроет автодорогу «Москва – Петербург»

Президент Владимир Путин в среду примет участие в открытии трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и проведет в Северной столице совещание по этому инвестиционному проекту, сообщает пресс-служба Кремля.

«27 ноября в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург глава государства примет участие в открытии автодороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и проведет совещание по вопросу «О влиянии реализации инвестиционного проекта строительства скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – Санкт-Петербург» на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В Кремле отметили, что новая трасса примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М-10 «Россия» будет ориентирована на местное движение, что позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и Петербургом.

Скоростная автодорога М-11 «Москва – Петербург» проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Реализация строительства трассы основана на принципах государственно-частного партнерства с включением в условия заключенных соглашений инвестиционных обязательств исполнителей по софинансированию выполняемых работ.

В конце октября 2018 года правительство сделало два участка на трассе М-11 платными. В октябре 2017 года два других участка той же трассы также стали платными. В августе 2018 года называлась стоимость проезда по новым участкам М-11.