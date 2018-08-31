Озвучена стоимость проезда через новый участок М-11

ГК «Автодор» назвал стоимость проезда через новый участок скоростной трассы М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.

Благодаря новому участку пути длиной в 40 км в Московской области можно будет объехать Солнечногорск и Клин.

«Полная стоимость проезда по нему для первой категории транспортных средств (включая легковые автомобили) в дневное время с расчетом наличными или по банковской карте – 100 рублей. При расчете по транспондеру – 80 рублей. А с учетом скидок для участников программы лояльности (3, 5 или 10%) для владельцев транспондеров T-pass – и того меньше, вплоть до 72 рублей», – говорится в сообщении на сайте Автодора.

Также в сообщении отмечается, что с данного участка маршрута предусмотрены два съезда: на Московское большое кольцо и на Пятницкое шоссе.