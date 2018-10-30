Два новых участка на трассе от Москвы до Петербурга сделали платными

Правительство России сделало два участка на трассе М-11 платными, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Использование скоростной автомобильной дороги М11 «Москва – Санкт-Петербург» на участках км 543 – км 646, км 646 – км 684... осуществляется на платной основе до 7 июля 2110 года», – сообщается в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

В октябре 2017 года два других участка той же трассы правительство также сделало платными.

В августе 2018 года называлась стоимость проезда по новым участкам М-11.