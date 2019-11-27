Путин объяснил значение трассы М-11

Трасса М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом повысит инвестпривлекательность и конкурентоспособность регионов, а также откроет новые возможности для туристической отрасли, заявил президент России Владимир Путин.

«Это (открытие дороги) повышение конкурентноспособности регионов, по которым трасса проходит, это новые возможности для туристической отрасли, это повышение инвестиционной привлекательности в целом», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он добавил, что проекты подобного масштаба не только планируются, но и реализуются, что говорит о том, что концентрация и слаженная работа позволяет добиться результата.

«Это хороший пример частно-государственного партнерства: и государство принимало участие, и частные кампании, и французские, турецкие строители, просто все работали как одна команда на результат и он достигнут», – добавил Путин.

Он также призвал регионы обустраивать эту трассу.

«Я бы попросил руководителей регионов, по которым трасса проходит, высказаться по поводу того, что вы, коллеги, про это думаете, и как собираетесь работать в этой связи. Но хотел бы вот что сказать. Ваша работа на этом не закончилась, а может быть, наоборот, она только начинается. Почему? Трасса должна быть обустроена. А это целиком и полностью ваша задача. Дорожники свое дело сделали, трасса построена, а вот обустройство трассы, оно как раз должно быть реализовано при вашем прямом участии», – сказал Путин.

Президент отметил, что на трассе могут появляться «пункты отдыха, заправки, питание, связь, интернет».

«Все должно работать по-современному - так, как выглядит сама трасса», – сказал глава государства.

Ранее в среду Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург, которая является дублером федеральной автодороги М-10 «Россия». Президент дал ей название «Нева».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД