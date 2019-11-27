Названа стоимость проезда по трассе Москва – Петербург

Проезд по новой скоростной платной автодороге Москва – Санкт-Петербург при наличии транспондера для легковых автомобилей не превысит 1 тыс. 350 рублей, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

«Сегодня гражданин, если смотреть на наши легковые автомобили, имеет возможность сэкономить до 40% за счет использования электронного транспондера при проезде через пункты взимания оплаты. 1350 рублей будет стоить проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по всей трассе для легкового автомобиля», – сказал Дитрих, передает ТАСС.

Министр также заверил президента России Владимира Путина, что не будет пробок при въезде на трассу и при съезде с нее.

Он отметил, что предельная разрешенная скорость движения автотранспорта на новой трассе летом 2020 года будет увеличена до 130 км/ч с нынешних 110 км/ч. «Она позволяет ехать быстро для тех, кто едет на дальние расстояния», – сказал Дитрих.

По его словам, главное в запуске новой трассы – это снижение аварийности.

Ранее в среду президент открыл скоростную платную трассу М-11 Москва – Санкт-Петербург, которая является дублером федеральной автодороги М-10 «Россия». Путин также дал название новой автотрассе.

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