Минздрав назвал причину смерти ожидавшей операции у Каабака девочки

Девочка, которая ожидала операции у трансплантолога Михаила Каабака, по предварительным данным, умерла от пневмонии, заявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

«По предварительным данным, к сожалению, девочка умерла от пневмонии», – передает ее слова РИА «Новости».

Ранее Каабак связал со своим увольнением смерть годовалой Анастасии Орловой, выписанной из стационара и умершей без необходимого ежедневного гемодиализа. Трансплантолог заявил, что Настя Орлова состояла в переданном в Минздрав списке детей, срочно нуждающимся в операции.

Трансплантологи Каабак и Надежда Бабенко в сентябре были уволены из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НМИЦ ЗД). Там они проводили пересадку почек детям до 10 кг по международной методике, которая больше никем не используется в России. Их увольнение вызвало общественный резонанс.

В итоге Каабак и Бабенко были восстановлены в НМИЦ.

Однако после увольнения врачей их пациентов были выписали из больницы, и годовалая Анастасия Орлова, которую еще в октябре должны были прооперировать, умерла.