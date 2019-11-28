Умерла годовалая пациентка уволенного из НМИЦ ЗД врача Каабака

Годовалая Анастасия Орлова, одна из пациенток трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года, умерла. В сентябре Михаил Каабак был вынужден оставить работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НМИЦ ЗД).

«О смерти Насти мне сообщил ее папа. Они сейчас находились в Волгограде, но Настя находилась в НЦЗД с февраля 2019 года. Они были первыми пациентами, которые поступили туда после решения о создании отделения и расширении программы. И они выписались из НЦЗД практически последними, в октябре 2019 года, после увольнения врачей. Она весила семь килограммов», – сообщила представитель инициативной группы родителей пациентов Михаила Каабака Марина Десятская, передает «Коммерсант».

Она рассказала, что операцию девочке должны были сделать с октября по декабрь, так как она была включена в списки детей, нуждающихся в срочной помощи. Десятская отмечает, что эти списки были переданы директору департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елене Байбариной.

Некоторое время после выписки родители с девочкой оставались в Москве, ожидая информации об операции, но позже уехали в Волгоград, где продолжили ждать вызова. «Они собирались вернуться в Москву еще неделю назад, но было непонятно, как будет развиваться ситуация с нашим врачом – Михаилом Каабаком. Поэтому ждали», – уточнила представитель инициативной группы.

Издание пишет, что в сентябре глава НМИЦ ЗД отказался оформлять Каабака и его коллегу Надежду Бабенко на полную ставку, так как они применяют препарат, которого нет в протоколах Минздрава. При этом официальной причиной была названа невозможность работы в центре по совместительству.

При этом в феврале 2019 года в НМИЦ ЗД Михаил Каабак и Надежда Бабенко расширили программу трансплантации почек у детей с четырех до 40 операций в год. Каабак сообщал, что десяти его пациентам требуется операция как можно скорее.

В ноябре встретиться с уволенным врачом решила министр здравоохранения Вероника Скворцова. После чего Каабак и Бабенко были восстановлены в НМИЦ ЗД.

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