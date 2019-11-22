Скворцова решила встретиться с уволенным из НМИЦ ЗД врачом Каабаком

Детского врача-трансплантолог Михаила Каабака, уволенного из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России (НМИЦ ЗД), пригласили на встречу с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.

Каабак сообщил, что в пятницу получил приглашение. Встреча состоится 26 ноября, передает ТАСС.

Врач намерен в первую очередь попросить министра проконтролировать вакцинацию мальчика, находящегося в реанимации Российской детской клинической больницы, поскольку ему нужно сформировать иммунитет против 12 инфекций для долгосрочного успеха трансплантации. За четыре недели пребывания в больнице ребенку прививок не делали.

Ранее сообщалось, что Скворцова выразила готовность встретиться с Каабаком и обсудить его трудоустройство. Медик заявлял тогда, что рассчитывает на несколько встреч с министром, на которых намерен обсудить проблемные вопросы трансплантологии в России.

Напомним, «Коммерсант» написал о закрытии в НМИЦ ЗД программы трансплантации почки у детей, которая была запущена в феврале.

В пресс-службе центра эту информацию опровергли. Издание утверждало, что руководство организации также решило уволить руководивших проектом Каабака и Надежду Бабенко.

Комментируя данные издания об увольнении врачей, в пресс-службе центра пояснили, что руководство организации решило нанять сотрудника на полный рабочий день, в связи с чем наличие внешних совместителей (Каабак и Бабенко работали в этом качестве на четверть ставки) «стало нецелесообразным».

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